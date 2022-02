Cyclone - Emnati Cyclone Emnati : Les heures de remise en service des réseaux de bus

Voici à partir de quelle heure vous pourrez retrouver les services de transports en commun. Par Baradi Siva - Publié le Lundi 21 Février 2022 à 09:00

Estival



Le réseau Estival informe sa clientèle de la reprise des services de transports urbains à 12h, ce jour, sur l'ensemble du territoire de la CIREST. Bien entendu, cette reprise étant soumise aux conditions de circulation sur le territoire, il est demandé à la clientèle de se tenir informée, via sa page Facebook et de son site internet, du bon fonctionnement des lignes avant tout déplacement.



Car Jaune



Suite à la levée de l’alerte rouge, les équipes du réseau Car Jaune procèderont à une reconnaissance des itinéraires des lignes du réseau sur toute l'île afin de permettre une reprise progressive des services à partir de 12h.

En raison de la fermeture de la route du Littoral, des navettes seront mises en place par la RD 41 Route de la Montagne entre St-Denis et le Port toutes les heures.

Nous vous invitons à rester informés sur le site internet





Alternéo, CARSUD



Suite à la levée de l’alerte rouge, un état du réseau routier est en cours.

La reprise des réseaux Alternéo et CARSUD se fera progressivement à partir 13h ce jour.

En fonction des conditions de circulation certaines lignes pourraient être déviées ou momentanément interrompues.

Les clients sont invités à suivre les informations trafic sur les sites internet des réseaux et les pages Facebook.



Kar Ouest



Suite à la levée de l’alerte rouge ce lundi 21 février 2022 à 8h, une inspection du réseau routier est prévue par les équipes Kar’Ouest pour une reprise du réseau de lignes régulières à partir de 10h.



