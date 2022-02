Cyclone Emnati : Les établissements scolaires qui restent fermés mardi

Le rectorat porte à la connaissance des familles et des personnels que les cours reprendront normalement à compter de demain, mardi 22 février 2022 dans les écoles, collèges et lycées de l’académie.



Toutefois, en raison de difficultés locales sur les réseaux d’eau et d’électricité, l’école de Grand Coude à Saint-Joseph, la Ville a décidé de la fermeture de l'école de Grand Coude ce mardi 22 février. La réouverture sera annoncée dès le retour à la normale.



À Cilaos, les cours ne reprennent pas tout de suite.