Cyclone Emnati : Les dernières prévisions météo pour La Réunion

Prévisions de la nuit de dimanche à lundi



Emnati passe donc au plus près de chez nous au cours de la première partie de nuit. Attention, ce n'est pas parce qu'il commencera à s'éloigner que les conditions météorologiques commenceront à s'améliorer !



Le temps est très maussade, gris et pluvieux. Les pluies restent localement fortes avec des passages réguliers d'averses soutenues.



Les vents tournent plus est-nord-est avec des rafales de 110 à 120 km/h dans les bas et 130 à 140 km/h dans les hauts exposés du nord et du sud ainsi que dans le secteur de la Plaine des Cafres et Tampon.



La houle cyclonique atteint 5 à 6 m et conjuguée au vent, la mer est grosse. Les vagues les plus hautes atteignent les 10 m.