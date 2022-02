Cyclone - Emnati Cyclone Emnati : Les centres d’hébergement ouverts à La Réunion

La Réunion est en alerte orange depuis samedi, 17 heures. Les communes mettent en place des centres d'hébergement pour les possibles sinistrés. Par Zinfos974 - Publié le Samedi 19 Février 2022 à 20:17

Saint-Joseph

- l'ouverture de la ligne d'appel d'urgence (Centre de Commandement) au 0262 35 80 00

- l'ouverture pour cette nuit de 3 centres d'hébergement à l’École du Centre, l’École primaire de Vincendo et à l'Ecole de Grand Galet.



Équipements sportifs et culturels pour la journée de dimanche 20 :

- fermeture de la Médiathèque

- fermeture de tous les équipements sportifs : stades, gymnases, Ganofsky park et centre nautique.