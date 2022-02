Cyclone - Emnati Cyclone Emnati : Le préfet fait le point

Le cyclone Emnati doit passer au plus près de La Réunion en fin de journée ce dimanche. Jacques Billant, préfet de La Réunion, fait le point sur la situation. Par Zinfos974 - Publié le Dimanche 20 Février 2022 à 15:36

Par principe de précaution, le préfet annonce le déclenchement de l'alerte rouge à partir de ce dimanche à 21 heures : "Personne ne doit être à l'extérieur ce soir", annonce Jacques Billant.



Le préfet rappelle par ailleurs que tous les établissements scolaires seront fermés ce lundi.



Jacques Billant annonce d'ores et déjà que les vols au départ ou à destination de La Réunion prévus demain matin seront reportés.



Réseau routier



La route du Littoral pourrait être complètement fermée dans la soirée.



La route de Salazie est fermée à cause d'un risque d'éboulis.