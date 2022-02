Cyclone - Emnati Cyclone Emnati : Le préfet fait le point ce dimanche à la mi-journée

Le préfet décide du maintien de l'alerte orange et fera un nouveau point à 16 heures. Par NP - Publié le Dimanche 20 Février 2022 à 12:11

Point de situation à 12h00



Les prévisions de trajectoire établies par Météo France se confirment et permettent d’écarter un scénario défavorable de passage du cyclone tropical Emnati à moins de 300 km de l’île. Le système passera entre 300 et 380 km au Nord de La Réunion dans la nuit de dimanche à lundi. Néanmoins, les conditions météorologiques les plus dégradées sont attendues cette nuit et demain en matinée, avec une amélioration très progressive par la suite. Les valeurs les plus intenses seront atteintes dans les Hauts de l’île.



Les vents ont commencé à se renforcer cette nuit (rafales de près de 100km /h sur le littoral Nord et Sud et 110km/h dans les Hauts). Ils devraient s’intensifier progressivement dans l’après-midi pour atteindre leur vitesse maximale dans la nuit de dimanche à lundi et demain avec 100 à 120km/h attendus sur le littoral et 120 à 140km/h dans les Hauts habités (en particulier sur les communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, dans le Nord-Ouest, le Tampon et le sud sauvage).



Les quantités de précipitation resteront plus limitées que lors du passage du cyclone tropical intense Batsirai : jusqu’à 1 m sont attendus sur le volcan et 400 mm dans les cirques. Sur le littoral, des précipitations intermittentes mais ponctuellement intenses sont attendues.

La houle devrait atteindre son pic d’intensité cette nuit, avec des vagues maximales de l’ordre de 10 mètres principalement sur les côtes Est et Nord.



La cellule opérationnelle en préfecture (COP) chargée de recueillir les renseignements opérationnels, d’analyser et d’anticiper l’évolution du système cyclonique et d’assurer la coordination des services et des moyens sera ouverte à 13h00 ce jour.



A ce stade, 3 000 personnes, soit environ 1 % de la population sont privées d’électricité en raison de la chute de poteaux électriques (Saint-Louis, Saint-Joseph, Saint-André). Les équipes d’EDF sont en cours d’intervention, le personnel d’astreinte a été doublé pour permettre un rétablissement rapide. La circulation peut être ralentie à certains endroits, mais aucun axe de circulation n’est coupé.



Au regard des conditions météorologiques, les bureaux de vote de la commune de l’Étang-Salé restent ouverts jusqu’à 18h00.

Un nouveau point sera fait par le préfet à 16h00.



Le niveau orange de l’alerte cyclonique est maintenu. La plus grande prudence durant de mise durant cette phase d’alerte orange compte tenu de la dégradation des conditions météorologiques.



Il est conseillé : de se tenir informé régulièrement sur l’évolution du phénomène en suivant les prévisions météorologiques à la radio ou à la télévision ou sur les répondeurs de Météo France 08.92.68.08.08 pour les prévisions météorologiques et le point cyclone au 08.97.65.01.01 ;

de mettre à l’abri ou d’arrimer tout ce qui est susceptible d’être emporté par le vent ;

de fermer fenêtres et volets ;

d’éviter les déplacements inutiles ;

de ne pas franchir les radiers inondés, de ne pas s’aventurer en mer ou en randonnées ;

de prévoir son ravitaillement (eau, nourriture, bougies, piles…) au cas où la situation appellerait le déclenchement de l’alerte rouge ;

de s’assurer de connaître le numéro du centre d’hébergement le plus proche de son domicile en contactant sa mairie de résidence ;

; de contacter son établissement de santé habituel pour les personnes qui suivent un traitement médical, en particulier les insuffisants rénaux et les insuffisants respiratoires ;

de préparer une évacuation éventuelle.

Numéros de téléphones utiles: SAMU 15 ou 112 en cas de difficultés, Pompiers 18, Police et Gendarmerie