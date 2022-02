Cyclone Emnati : Le point sur les services en eau

runéo :



Le point sur le service de l’eau le 21 février à 9h00



Ce lundi 21 février à 9h00, à la levée de l’alerte rouge, l’ensemble des foyers desservis par runéo a accès à l’eau sur les communes de Saint-Denis, Sainte-Suzanne, Bras-Panon, Le Port, l’Etang-Salé, Saint-Louis et Saint-Pierre.



runéo recommande à ses consommateurs de continuer de se tenir informés de la situation via ses outils de communication et son service FlashInfo en particulier.



En effet, les intempéries ont pu ou pourraient entraîner des recommandations et restrictions d’usage dans certains secteurs.



La rubrique FlashInfo du site internet www.runeo.re donne accès, en temps réel, à l’ensemble des informations par commune, quant à d’éventuelles restrictions d’usage ou perturbations de service (qualité de l’eau, état du réseau, etc.) Il est possible de recevoir directement par email les informations concernant son secteur, en s’abonnant au service FlashInfo. L’accueil téléphonique permet également de suivre l’évolution de la situation.



En phase de sauvegarde, les agences d'accueil consommateurs resteront fermées ce lundi 21 février 2022.



Les équipes de runéo restent mobilisées afin d’assurer la production et la distribution de l’eau.