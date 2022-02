Cyclone - Emnati Cyclone Emnati : Le point sur les coupures de courant à La Réunion

EDF fait le point sur l'impact du cyclone Emnati sur son réseau. Par NP - Publié le Dimanche 20 Février 2022 à 11:36

Les équipes d’EDF sont mobilisées en prévision du passage d’Emnati



Les équipes d’EDF à la Réunion sont mobilisées avec le déploiement d’importants moyens logistiques et humains pour assurer la fourniture d’électricité à tous ses clients et faire face aux possibles conséquences sur le réseau électrique.



Ce dimanche 20 février à 10h, 3 000 clients étaient privés d’électricité, soit moins de 1% de nos clients.



Les équipes sont déjà sur place pour réaliser les premières interventions et en parallèle, des manœuvres de réalimentation sont opérées à distance.



L’organisation de crise d’EDF à la Réunion est toujours activée avec : un lien direct avec la cellule de crise de la Préfecture et les Mairies pour les informer systématiquement et directement en cas de perturbation de l’alimentation électrique sur leur commune.

la mobilisation de moyens humains importants : une équipe d’astreinte sur chacun des sites de production. 150 techniciens réseau mobilisables dès la fin du passage du cyclone, à partir des 5 bases opérationnelles de Saint-Pierre, Saint-Leu, Saint-André, le Moufia et Le Port. 50 techniciens d’intervention clientèle mobilisables en soutien. Une vingtaine de sous-traitants prêts à intervenir sur le réseau, soit plus de 100 personnels externes, en renfort des équipes EDF. 60 personnes supplémentaires mobilisées pour assurer l’accueil et répondre aux appels de nos clients.

la préparation de moyens logistiques 50 véhicules d’intervention des stocks de matériels (groupes électrogènes, câbles, poteaux de remplacement …) une quinzaine de groupes électrogènes mobilisables auprès de nos prestataires 4 à 6 hélicoptères mobilisables



EDF à la Réunion rappelle qu’il ne faut en aucune manière s’approcher d’un câble tombé à terre, en raison des risques d’électrocution.



Pour signaler une situation d’urgence, présentant un risque à la personne, contacter le service dépannage : 0800 333

974



Retrouvez toutes les informations en temps réel sur la page Facebook d’EDF à la Réunion et sur notre compte Twitter. Des informations précises seront transmises régulièrement par voie de communiqués de presse et sur nos réseaux sociaux. Les équipes d’EDF à la Réunion sont mobilisées avec le déploiement d’importants moyens logistiques et humains pour assurer la fourniture d’électricité à tous ses clients et faire face aux possibles conséquences sur le réseau électrique.Ce dimanche 20 février à 10h, 3 000 clients étaient privés d’électricité, soit moins de 1% de nos clients.Les équipes sont déjà sur place pour réaliser les premières interventions et en parallèle, des manœuvres de réalimentation sont opérées à distance.L’organisation de crise d’EDF à la Réunion est toujours activée avec :EDF à la Réunion rappelle qu’il ne faut en aucune manière s’approcher d’un câble tombé à terre, en raison des risques d’électrocution.Pour signaler une situation d’urgence, présentant un risque à la personne, contacter le service dépannage :Retrouvez toutes les informations en temps réel sur la page Facebook d’EDF à la Réunion et sur notre compte Twitter. Des informations précises seront transmises régulièrement par voie de communiqués de presse et sur nos réseaux sociaux.