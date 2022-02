A la Une . Cyclone Emnati : Le point complet à la mi-journée

Par NP - Publié le Lundi 21 Février 2022 à 12:11

Point de situation à 12h00



L’alerte cyclonique « rouge » a été levée à 8h00. La Réunion est désormais placée en phase de sauvegarde cyclonique et en vigilance :

- crue de niveau jaune : ravine blanche, rivière des Marsouins et rivière Saint-Denis ;

- vague submersion renforcée sur le littoral nord-ouest et le littoral nord ;

- vents forts sur tous les secteurs de l’île, à l’exception de la zone Est ;

- fortes pluies/ orages sur tout le département.

Cette phase de sauvegarde appelle à la plus grande prudence, elle doit permettre d’organiser le retour progressif à la reprise d’activité .



A 12h00, le point de situation est le suivant :



Réseau routier

En raison de la persistance d’une forte houle, la route du littoral ne pourra pas ré-ouvrir dans l’immédiat : cette fermeture pourrait être maintenue jusqu’à demain. Sous réserve de meilleures conditions météorologiques, des convois de camions permettant d’assurer le transport des marchandises urgentes seront organisés cet après-midi.

Les routes de Cilaos (RN5) et de Salazie (RD48) sont ouvertes à la circulation depuis ce matin.



Électricité

A 10h00, alors que 2 000 foyers restent encore privés d’électricité (contre 7 000 à 5h00), EDF travaille au rétablissement des réseaux concernés.

L’essentiel des clients concernés se situent sur les communes de Saint-Paul, Saint-Louis et Saint-Joseph.



Réseau et qualité de l’eau

A 12h00, 3 400 personnes subissent encore des coupures d’eau sur la commune Saint- Joseph (grand coude). Le rétablissement pourrait intervenir rapidement.



Les communes de Petite-Ile, Plaine des Palmistes, Sainte-Rose et Saint-Joseph sont désormais ré-alimentés.



Pour les foyers qui ont subi des coupures d’eau ou qui constatent une dégradation de la qualité de l’eau, il est conseillé de consommer de l’eau embouteillée. A défaut, il convient de faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins trois minutes. L’eau du robinet peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc, lavage, etc.). Ces mesures doivent être respectées jusqu’à communication officielle du rétablissement de la qualité de l’eau par les distributeurs.



Établissements scolaires

Les établissements scolaires sont fermés ce lundi 21 février. Les inspections sont en cours au sein des bâtiments. Un point spécifique sur la réouverture des établissements scolaires sera réalisé dans l’après-midi.



Consignes de sécurité pour l’usage des sentiers

La réouverture progressive des sentiers se fera après leur reconnaissance et leur mise en sécurité par les services de l’Office National des Forêts.

La route forestière du Maïdo est fermée.

Les conditions d’accès aux sentiers sont publiées sur le site internet de l’ONF :

http://www.onf.fr/lareunion/sommaire/loisirs_en_foret/randonner/organiser/20071128-162349-190807/@@index.html



Téléphonie et internet

7 600 clients connaissent encore des problèmes de connexion en téléphonie fixe et internet.



Rappel des numéros de téléphones utiles

La cellule d’information du public fermera à 13h00.

SAMU 15

Pompiers 18

Police et Gendarmerie 17

Informations route CRGT : 02 62 97 27 27

