Cyclone Emnati : La Réunion passe en alerte rouge dès 21h

Alerte rouge à partir de 21 heures



Par principe de précaution, le préfet annonce le déclenchement de l'alerte rouge à partir de ce dimanche à 21 heures : "Personne ne doit être à l'extérieur ce soir", déclare Jacques Billant.



Le préfet rappelle par ailleurs que tous les établissements scolaires seront fermés ce lundi.



Jacques Billant avertit en outre que les vols au départ ou à destination de La Réunion prévus demain matin seront reportés.



Réseau routier



La route du Littoral pourrait être complètement fermée dans la soirée.



La route de Salazie est fermée à cause d'un risque d'éboulis.



Les prévisions météo



"Le cyclone Emnati continue de se renforcer, devenant cyclone tropical intense, et se trouve à moins de 400 kilomètres de nos côtes. Il restera à une distance supérieure à 300 kilomètres mais va entraîner une dégradation significative des conditions météorologiques. Cela a déjà commencé et va se renforcer dans la nuit et dans la matinée de lundi", explique Emmanuel Cloppet, directeur de Météo France Réunion.



Il détaille : "Ce sont des vents forts de 100 à 120 km/h sur le littoral et de 120 à 140 km/h sur les Hauts exposés du Nord, du Nord-Ouest, de l'Ouest et des plaines. Les pluies sont moins intenses que durant Batsirai mais néanmoins significatives. On enregistre 400 mm de pluies sur le massif du Volcan sur les dernières 24 heures. L'intérieur de l'île sera concerné par des pluies de quantité importante. Elles pourraient être intenses mais devraient être discontinues sur le littoral. La houle atteindra sa valeur maximale en cours de nuit."