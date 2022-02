A la Une . Cyclone Emnati : La Réunion en alerte rouge

Les Réunionnais sont appelés à se confiner jusqu'à nouvel ordre alors que le cyclone Emnati passe au plus près de La Réunion. Par NP - Publié le Dimanche 20 Février 2022 à 21:03

Déclenchement de l’alerte « rouge» du dispositif spécifique ORSEC* Cyclones : « Je me confine » à 21h00.



Le cyclone tropical intense Emnati se situe à 365 km de La Réunion. Les conditions météorologiques les plus dégradées sont attendues cette nuit et dans la matinée de lundi.



Les effets du cyclone ne seront pas les mêmes sur l’ensemble du territoire. Les vents seront intenses notamment dans les Hauts habités de l’île et dans les zones les plus peuplées du Nord et de l’Ouest. Les conditions de circulation seront particulièrement dangereuses, notamment au petit jour. Certains axes majeurs comme la route du littoral, la route des Tamarins, la route de la Montagne et la route des Plaines pourraient être coupés.



Sur le réseau routier, la route du littoral est d’ores et déjà fermée dans le sens Nord-Ouest (voies côté mer) et pourrait être complètement fermée dans la soirée. La RD48 de Salazie est fermée en raison d’un éboulis. La RN5 de Cilaos sera fermée à 18h00. Des points réguliers seront effectués par le CRGT.



En conséquence, le préfet de La Réunion a décidé de déclencher l’alerte rouge « Je me confine » du dispositif spécifique ORSEC* Cyclones à compter de ce dimanche 20 février à 21h00.



Il est rappelé que les établissements scolaires et les crèches resteront fermés toute la journée de lundi.



Les vols prévus demain matin sont reportés.



Il est expressément demandé à la population réunionnaise de respecter les consignes suivantes : Profiter de ce préavis pour se mettre à l’abri d’ici 21h00 ;

Ne sortir en aucun cas à partir de 21h00 ;

Rester calme et à l’écoute des bulletins météorologiques et des consignes officielles qui seront transmis par les radios et télévisions locales ainsi que les différents sites internet d’informations ;

Ne pas oublier les numéros de téléphone d’urgence : la mairie de votre commune ; le 15 en cas de problème médical (ou le 112 en cas de difficulté) et le 18 pour les autres demandes de secours.

Attention : l’utilisation de groupes électrogènes à l’intérieur d’une habitation peut produire du monoxyde de carbone pouvant occasionner une intoxication grave dont les symptômes sont notamment les maux de tête, envie de vomir, grosse fatigue. Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux, il ne se voit pas et ne sent rien. En cas de suspicion d’intoxication, éteignez le groupe électrogène et contacter les services de secours. Un nouveau point sera réalisé par le préfet de La Réunion demain matin. Il estdemandé à la population réunionnaise de respecter les consignes suivantes :



