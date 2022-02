Cyclone Emnati : L'alerte rouge est maintenue, le préfet fera un nouveau point à 8 heures

A 6h00, le cyclone tropical intense Emnati se situe à 385 km au Nord-Ouest de La Réunion et commence à s’en éloigner.



Après une première partie de nuit avec des conditions météorologiques moins dégradées qu’escompté, un renforcement des vents conforme aux prévisions a été observé en seconde partie de nuit dans les Hauts. Les vents vont rester stables sur les Hauts, les cirques et les plaines ce matin avant de commencer à diminuer graduellement à la mi-journée.



Les conséquences du passage du cyclone concernent plus spécifiquement les Hauts de l’île avec des vents compris entre 120 et 140 km/h ( 130 km/h à Petite-France, 138 km/h à Cilaos, 125km/h au Tampon et 163 km/h au Maïdo). Sur le littoral, les vents ont atteint 110km/h. La houle a atteint 10m.



Des pluies intermittentes sont encore attendues dans la journée. Les précipitations les plus marquées interviendront essentiellement sur le volcan et dans les cirques.



A 6h00, le point de situation est le suivant :



La route du littoral reste fermée du côté mer. Seuls les déplacements dans le sens Ouest-Nord restent possibles sur cet axe. A ce stade, au regard des conditions de houle, l’horaire de ré-ouverture dans les deux sens ne peut pas être déterminé. Les routes de Cilaos (RN5) et de Salazie (RD48) restent fermées.



A 5h00, environ 7 000 clients EDF sont privés d’électricité en raison de la coupure de 4 réseaux moyenne tension. Les coupures en alimentation électrique concernent principalement les communes de Saint-Paul, Saint-Louis, l’Etang-Salé et Saint-Joseph. EDF est engagé dans la remise en service des réseaux concernés. 25 800 foyers subissent actuellement des coupures d’eau (Plaine des Palmistes, Saint-Rose et Petite-Île). Sur la commune de Saint-Joseph, la qualité de l’eau reste altérée, la population est donc invitée à ne pas consommer l’eau à des fins alimentaires.



Aucune intervention majeure de sécurité ou de secours à personne n’a été signalé au cours de la nuit: on ne déplore aucune victime.



Un prochain point de situation sera réalisé par le préfet à 8h00.