Cyclone Emnati : Fin de la menace cyclonique, le point ce lundi soir

Fin de menace cyclonique le lundi 21 février à 19h00

Le cyclone tropical Emnati s’éloigne de La Réunion et ne présente désormais plus de menace directe. Toutefois le système va continuer de générer du mauvais temps sur le territoire :

Des bandes pluvieuses sont ainsi attendues cette nuit et demain dans le Nord et l’Est. Des vents seront également persistants dans les Hauts du Nord, de l’Ouest, du Sud et du Sud-Ouest.

Les reconnaissances des infrastructures et des accès routiers ont toutes été effectuées et les travaux de rétablissement des réseaux sont en cours.

Au total, les forces de l’ordre et de secours sont intervenues une vingtaine de fois pendant l’épisode cyclonique. Un blessé léger est à déplorer (fracture suite à la traversée d’une ravine).

En conséquence, le préfet de la Réunion a décidé de lever la phase de sauvegarde cyclonique ce lundi 21 février 2022 à compter de 19h00.

A 18h00, le lundi 21 février le bilan est le suivant :

Réseau routier

En raison de la houle persistante, la route du Littoral restera fermée demain mardi 22 février. Seuls des convois sécurisés de transport de marchandises seront organisés le matin, comme cela a été le cas ce lundi après-midi. Pour les particuliers, la liaison Nord-Ouest reste possible par la route de la Montagne.

Par mesure préventive, la route de Cilaos (RN5) sera fermée à la circulation cette nuit de 20h à 05h.

Électricité

Les accès au réseau électrique ont été rétablis sur la commune de Saint-Paul. Il y a encore quelques difficultés sur le réseau de moyenne tension qui génèrent des coupures pour 1 500 foyers, principalement à La Montagne, Grand coude et Saint-Louis. Des moyens importants sont bien sûr engagés par EDF pour rétablir tous les clients dans les meilleurs délais. L’ensemble des opérations de rétablissements devraient être achevées d’ici mercredi.

Réseau et qualité de l’eau

A 18h00 ce lundi 21 février, 800 habitants restent encore impactés par des coupures d’eau sur la commune de Saint-Joseph ( contre 3 400 en début d’après-midi). Le retour à la normale devrait intervenir dans la soirée.

Établissements scolaires

Les cours reprendront normalement le mardi 22 février dans les écoles, collèges et lycées de l’académie.

Toutefois, en raison de difficultés locales, l’école de Grand Coude à Saint-Joseph ne pourra pas accueillir d’élèves demain. Ce sera également le cas à Cilaos où les écoles et le collège resteront fermés le mardi.

Rappel des alertes météo en cours

Les vigilances suivantes sont maintenues :

- vents forts sur tous les secteurs de l’île, à l’exception de la zone Est ;

- fortes pluies/ orages sur le Nord et l’Est ;

- vague submersion renforcée sur le littoral nord (Cap Bernard à la pointe des Galets) et vigilance sur les côtes Nord-Ouest, Nord-Est et Est ;

- crue de niveau jaune : ravine blanche, rivière des Marsouins et rivière Saint-Denis.