Mayotte Cyclone Emnati : Ewa et Air Austral ajustent leurs vols de et vers Mayotte

Compte tenu de l’évolution des prévisions météorologiques pour les prochaines heures à l’île de La Réunion liées au cyclone tropical Emnati, et à la demande des Autorités, en concertation avec le Poste de Commandes Opérationnelles de l’Aéroport de La Réunion Roland Garros, la compagnie Air Austral et Ewa ont ainsi procédé à des ajustements de leurs programmes de vols, en particulier pour la journée du lundi 21 février 2022. Les compagnies prévoient un retour à la normale de leurs programmes des vols, dès le mardi 22 février 2022. Par NP - Publié le Lundi 21 Février 2022 à 09:42

Vers Mayotte

Air Austral informe les passagers du vol UU274 du lundi 21 février 2022 à destination de Mayotte, prévu à 14h40 heure locale, est annulé.

Les passagers sont reportés sur le vol UU276 du mardi 22 février 22. Décollage prévu à 11h30 heure locale



La compagnie Ewa modifie elle aussi ses vols. Le vol ZD du lundi 21 février 2022 de Pierrefonds vers Saint Denis et Mayotte, prévu à 14 h 05 est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol ZD du mardi 23 février 2022,

décollage de Pierrefonds à 15h05 heure locale arrivée à Saint Denis de La Réunion à 15h35 puis décollage de Saint-Denis de La Réunion à 16h20, arrivée à Mayotte à 17h30 heure locale.





Et au départ de Mayotte

Le vol au départ de Mayotte et à destination de La Réunion, UU277 du lundi 21 février 2022 Mayotte prévu à 10H00 heure locale est retardé. Le départ est prévu à 15h50 heure locale.



De même, le vol UU275 du lundi 21 février 2022 vers La Réunion, prévu à 17h20 heure locale, est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU277 du mardi 22 février. Départ prévu de Mayotte à 14h10 heure locale.



La compagnie Ewa, informe ses passagers que le vol ZD au départ de Mayotte vers Saint-Denis de La Réunion et Pierrefonds du lundi 21 février 2022 prévu à 09 h 30 est annulé.

Les passagers sont reportés sur le vol ZD du mardi 22 février 2022 avec un décollage de Mayotte à 09h20 heure locale arrivée à Saint-Denis de La Réunion à 12h30. Décollage de Saint-Denis de La Réunion à 13h35 arrivée à Pierrefonds à 14h05 heure locale