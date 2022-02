Cyclone Emnati : "Des conditions météo très dégradées dimanche et lundi"

"C'est un système dépressionnaire intense et dangereux. Heureusement, la trajectoire permet d'exclure un impact direct. La Réunion subira une influence périphérique qui pourra générer des situations météo très dégradées dimanche et lundi", explique le directeur de Météo France.



Il évoque les similarités avec le cyclone que La Réunion a connu au tout début du mois de février : "Les mêmes secteurs touchés par Batsirai devraient être concernés par Emnati", précise-t-il.



Emmanuel Cloppet détaille aussi le calendrier de la dégradation du temps à La Réunion. "Les conditions météo devraient se dégrader à partir de dimanche après-midi et jusqu'à lundi en fin de matinée, ou toute la journée", explique le directeur de Météo France.