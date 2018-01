Cyclone Berguitta : annulation du marché forain de Fleurimont

Suite à l’approche du cyclone Berguitta, dont le passage est prévu le jeudi 18 janvier au plus près de nos côtes, la ville de Saint-Paul est contrainte d’annuler le marché forain de Fleurimont qui a lieu sur la place de la Balance ce jour-là.



En ce qui concerne les marchés forains du vendredi 19 et du samedi 20 janvier qui se déroulent habituellement sur le front de mer de Saint-Paul ainsi que celui de dimanche matin à l’Hermitage, une décision vous sera communiquée jeudi au plus tard.