Cyclone Berguitta : Maurice est en alerte 1 depuis 16h

Le cyclone Berguitta devrait impacter l'ile Maurice, avant de se rapprocher de la Réunion.



Il est donc normal que l'ile soeur passe en alerte avant nous. Ils sont en alerte 1 depuis 16 heures cet après-midi.



La forte tempête tropicale Berguitta s’est intensifiée en un cyclone tropical et se déplace dans une direction de l’ouest-nord-ouest. Il se rapprochera progressivement de l'ile Maurice même s'il en passera à une distance plus grande que par rapport à la Réunion.



Le temps sera simplement pluvieux sur l’île soeur, avec des ondées passagères sur le plateau central.



L’alerte cyclonique qui était en vigueur à Rodrigues a par contre été levée. Le cyclone tropical s’éloigne de l’île et ne représente plus une menace pour elle.



Rappelons que le système d'alertes est sensiblement différent à Maurice. L’alerte 1 sert à avertir le public entre 36 et 48 heures avant que l'ile ne subisse les conditions cycloniques.



Voici les différentes alertes en vigueur dans l'ile soeur :



Avertissement cyclonique de classe I :

Emise 36 à 48 heures avant que Maurice ou Rodrigues ne soit affecté par des rafales de 120 km/h.



Avertissement cyclonique de classe II :

Emise à une heure susceptible de permettre à la population de profiter de 12 heures de lueur du jour avant que les rafales n’atteignent 120 km/h.



Avertissement cyclonique de classe III :

Emise dans la mesure du possible, à une heure susceptible de permettre à la population de profiter de 6 heures de lueur du jour avant que les rafales de 120 km/h ne soient ressenties.



Avertissement cyclonique de classe IV :

Des rafales de 120 km/h soufflent déjà dans plusieurs endroits et elles persisteront.