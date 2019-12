Océan Indien Cyclone Belna: Fin de l’alerte rouge à Mayotte, impact imminent à Madagascar

Les premières bandes actives associées au cyclone Belna vont commencer à aborder les côtes Nord-Ouest de Madagascar ce lundi 9 décembre après une fin de l’alerte rouge à Mayotte ce dimanche soir. Le cyclone est passé plus au large que redouté. "Le cyclone est passé à près de 100 km des côtes mahoraises. Son rayon est de 60 km, ce qui a limité les effets à des pluies", a expliqué dans un tweet le préfet Jean-François Colombet.



À 7h (heure Madagascar) ce lundi 09 Décembre, le centre du cyclone Belna se trouvait à environ 140 km au Nord-Ouest de Majunga. Le système dont l'intensité est très fluctuante, était toujours classé cyclone tropical lors du dernier point réalisé par le CMRS de la Réunion dans la nuit. Même si le stade de cyclone intense n'est plus envisagé dans l'immédiat, c'est toujours un dangereux phénomène qui devrait atterrir sur les terres malgache au cours de cette journée de lundi.



Étant donné la menace imminente, Mahajanga I-II, Marovoay, Mitsinjo, Soalala et Besalampy sont en alerte rouge depuis la nuit dernière. Le CMRS de la Réunion prévient que la région Nord-Ouest de la Grande Île est particulièrement exposée au risque de marée de tempête. Une élévation anormale du niveau de la mer d'une hauteur maximale de 2m est possible près du point d'impact. Des pluies diluviennes sont également attendues dans le voisinage de la zone d'impact.

Un phénomène exceptionnel à Mayotte



Mayotte avait été placée dans l’après-midi en alerte rouge, et les habitants avaient reçu l’instruction de rester confinés. La préfecture a précisé que la navigation des barges reliant par la mer la Grande et la Petite Terre reprendrait lundi matin.



"Les mesures de confinement sont effectives, soyez TRES prudents", a tweeté à 16 heures Jean-François Colombet, préfet du 101e département français, alors que les services de l’Etat appellent les habitants à se mettre à l’abri et "ne sortir en aucun cas".



La préfecture a par ailleurs décidé dimanche matin la fermeture de l’aéroport, tandis que les barges qui relient par la mer la Grande et la Petite Terre ont cessé de faire la navette. Les habitants ont été invités à faire des réserves d’eau, dont la distribution a été coupée à l’heure du déclenchement de l’alerte rouge.



Le phénomène Belna est "exceptionnel pour Mayotte", selon le préfet : "Depuis 50 ans, ce sera la 3e fois que Mayotte passera aussi près des effets d'un cyclone."







