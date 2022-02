Cyclone Batsirai : nouveau point de la situation sur le réseau de lignes régulières Kar’Ouest

Comme annoncé, le réseau kar’ouest va bien reprendre progressivement ce jour à 12H00.



L’essentiel des circuits du réseau sera assuré à l’exception des lignes ci-dessous qui ne pourront pas reprendre dans l’immédiat, en raison de l’état du réseau routier.



Lignes non assurées :



Secteur Saint-Paul : les lignes 1//60//61//65//70//71//72//74//



Secteur Saint-Leu : les lignes 4 // 5 terminus sur le secteur de Grande Ravine // 32



Secteur Trois-Bassins : les lignes 41 // 50 // 51 terminus sur le secteur de Bras Calebasse



Secteur de La Possession et Le Port : les lignes 16 // 17 //



La LGO sera déviée par la route des tamarins et la RD 10 route du théâtre en raison de la fermeture de la RN1A du Cap la Houssaye.



Les usagers sont invités à se tenir informés régulièrement de la situation pour la suite sur karouest.re et le Numéro Vert : 0800 605 605 »