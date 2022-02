Cyclone Batsirai : l'île Maurice en alerte 3, la population confinée

Les autorités mauriciennes ont déclenché l’alerte 3 car le météore Batsirai devrait passer au plus proche de Maurice dès demain.



Selon le centre météorologique de la station de Vacoas, Batsirai représente une menace directe pour Maurice. Le cyclone tropical Batsirai continue de s'approcher de Maurice et il y a des indications d'une légère augmentation dans sa vitesse de déplacement. La pression au centre du cyclone est estimée à environ 960 hPa et les rafales près du centre sont de 200 km/h.



A 19h00, le cyclone tropical Batsirai était centré à environ 350 km au nord-est de Maurice en latitude 17.4 degrés Sud et longitude 59.7 degrés Est. Il se déplace maintenant dans une direction entre le sud-ouest et l'ouest-sud-ouest à une vitesse d'environ 18 km/h.



Vu que Batsirai est un système de petit diamètre, le vent maximal se trouve dans un rayon de 30 km autour du centre. Toutefois, les bandes nuageuses externes sont susceptibles de traverser l'île à partir de cette nuit, occasionnant de fortes averses et rafales atteignant les 120 km/h. Le moindre infléchissement de la trajectoire vers le sud rapprochera davantage le centre vers Maurice, augmentant ainsi le risque d'avoir des conditions cycloniques sur l'île.



Le temps sera nuageux avec des pluies intermittentes plus fréquentes à l'est, au sud et sur le plateau central. Une détérioration marquée du temps est prévue dans la nuit avec des averses orageuses.



La mer sera grosse avec de la houle de 7 mètres. Les sorties en mer sont déconseillées.



La rentrée des classes en présentiel prévue pour ce mercredi 2 février est compromise avec le cyclone Batsirai, s'il n'y a aucune levée cyclonique de stade 2 ou 3.