A la Une . Cyclone Batsirai : Moins de 10.000 foyers encore privés d'électricité

EDF fait le point sur l'évolution de la situation depuis le passage du cyclone Batsirai à La Réunion. Par NP - Publié le Dimanche 6 Février 2022 à 18:36

Voici le dernier point de situation (18h00) sur le réseau électrique de ce dimanche 6 février Nos conseillers du service dépannage sont mobilisés 7 j/7 et 24H/24 pour répondre à toutes les demandes de nos clients.

A 18h00 ce dimanche 6 février, malgré tous nos efforts, moins de 10 000 foyers réunionnais restent encore privés d’électricité et 85% de nos clients ont pu être réalimentés. Le réseau électrique a été très endommagé à certains endroits de l’ile. Les zones les plus touchées sont : -Sud : Saint-Pierre, Le Tampon, Saint-Joseph et Petite-Île, -Nord : les hauts de Saint-Denis (Saint-François, le Brûlé et La Montagne)

Des centaines de chantiers doivent encore être menés pour pouvoir alimenter en électricité l’ensemble des clients.

Nous multiplions les actions sur le terrain avec nos prestataires partenaires et les renforts venus de l’hexagone pour que tous nos clients retrouvent au plus vite les conditions d’accès habituelles à l’électricité.



Ce sont plus de 200 techniciens qui manœuvrent sur le terrain depuis la levée de l’alerte rouge vendredi matin.