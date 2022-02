A la Une . Cyclone Batsirai : Les vigilances météo en vigueur

Voici les vigilances météorologiques actuellement en cours à La Réunion suite au passage du cyclone Batsirai. Par NP - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 11:53



Vigilance fortes pluies et orages :



BATSIRAI s'éloigne de La Réunion, qui sort de la zone d'influence directe du cyclone, entraînant une amélioration des conditions météorologiques sur l'île.



Si les fortes pluies, subies dans la partie arrière du cyclone, sont également derrière nous pour l'essentiel, avec toute l'humidité drainée dans le sillage de BATSIRAI, des précipitations résiduelles sont encore attendues, plus particulièrement dans les hauts.



Mais les quantités de pluie n'auront plus rien à voir avec celles observées ces dernières 24 heures.



Pour information en 24h à 07h00 locales, nous enregistrons 1050 mm à Commerson, 754 mm à La Nouvelle, 696 mm à Aurere, 431 mm à Ilet à Vidot, 748 mm à Cilaos.





Vigilance vague-submersion :



Le Cyclone Tropical intense Batsirai génère une houle cyclonique qui déferle sur les côtes réunionnaises. Avec la progression du système, de secteur Nord, elle s'est établie au Nord-Ouest.



La houle de secteur Nord-Ouest associée au Cyclone atteint les 4 à 6 mètres avec une mer totale comprise entre 7 et 8 m.



Les vagues maximales pourront alors atteindre les 10 m. Les zones les plus impactées sont de la Pointe du Gouffre à la Pointe au Sel. Elle s'amortit progressivement en soirée.



Les sorties en mer sont fortement déconseillées et la plus grande prudence est de mise en bordure littorale.