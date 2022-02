Cyclone Batsirai : Les prévisions météo pour les prochaines heures

Les autorités expliquent que les intempéries vont durer pendant bonne partie de la nuit. L'alerte rouge est donc maintenue au moins jusqu'à demain matin 9 heures. "Nous vivons les conditions les plus mauvaises depuis le début de l'épisode", explique le directeur de Météo France Réunion.Presque toutes les communes sont touchées par la dégradation des conditions. "Le Nord, le Sud, les Plaines et Cilaos sont plus particulièrement touchées avec des valeurs de 120 km/h dans les bas et de plus de 150 km/h dans les hauteurs", explique Emmanuel Cloppet, directeur de Météo France Réunion. Il précise que les secteurs du Brûlé, de Saint-François ou de La Montagne sont particulièrement concernés.Pour les précipitations, elles seront intenses plus de 500 mm ont été enregistrés dans les cirques et plus de 1.200 millimètres au Volcan.Les conditions ne devraient pas s'améliorer tout de suite. Les vents devraient commencer à progressivement s'amortir durant la première partie de nuit.Les pluies devraient être moins continues en deuxième partie de nuit. Les vents vont alors commencer à descendre de manière plus franche. La houle va rester à des niveaux extrêmement élevés aujourd'hui.La houle devrait s'amortir dans la journée de vendredi, tout en s'orientant vers le Sud-Ouest.