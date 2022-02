Cyclone Batsirai : Les prévisions météo pour cet après-midi

Le point météo



Le cyclone Batsirai s'éloigne de La Réunion et se situe à environ 300 kilomètres de La Réunion. "Nous sommes sortis de la zone d'influence directe. Les conditions météo restent très mauvaises sur le département. Cela traduit des risques avec des fortes pluies vigoureuses toute la journée et la nuit à venir dans une atmosphère très humide. Les vents faiblissent graduellement mais restent forts sur le Nord-Ouest de La Réunion, les Plaines et l'extrême Sud-Est de l'île. On peut encore y avoir des vents de plus de 100 km/h sur le littoral et localement plus dans les hauteurs", explique Emmanuel Cloppet, directeur de Météo France Réunion.