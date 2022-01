Cyclone Batsirai : Les prévisions météo pour La Réunion

Lentement mais sûrement Batsirai se rapproche de La Réunion. Depuis dimanche soir, la préfecture a placé le département en pré-alerte cyclonique . Selon Météo France, le cyclone tropical passera au plus des côtes de l’île en fin de journée mercredi.Selon les données actuelles, Batsirai pourrait passer à 200-250 km plus ou moins 100-150 km compte tenu de l'incertitude sur la position du système à 2 ou 3 jours d'échéance. Le météore peut potentiellement passer au stade de cyclone tropical intense.Toujours selon Météo France, c’est à partir de mardi que le temps va commencer à se dégrader. Le vent va arriver en premier par le sud-est, tandis que les premières pluies conséquentes sont prévues en soirée sur le sud et l’est.À partir de mercredi, les pluies localement fortes deviendront discontinues sur le littoral. Des rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h et une houle de 5 mètres sont attendues . Elle pourrait avoir un impact conséquent sur la route du littoral.Si aucune évolution majeure n’apparaît, les conditions météorologiques resteront dans les "limites du raisonnable", selon Météo France. Il est fortement recommandé de se tenir au courant de l'évolution de la situation.