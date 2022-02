A la Une . Cyclone Batsirai : Les centres d'hébergement ouverts à La Réunion

A l’approche du cyclone Batsirai, les communes s’activent pour l’ouverture des centres d'hébergement d’urgence dont la liste et les numéros utiles sont à retrouver ici. Par Sophie Fontaine - Publié le Mardi 1 Février 2022 à 18:29

Les communes de l’île commencent à communiquer sur la mise à disposition prochaine de centres d’hébergement et rappellent les numéros d'urgence à contacter en cas de nécessité.

Le Maire de La Plaine des Palmistes vous informe que le centre d’hébergement de la ville est armé pour prévenir d’une dégradation météo significative et qu’il sera activé au besoin. Il s’agit de la salle des fêtes les Goménolés situé près du stade. Les équipes sont d’ores et déjà sur le qui-vive pour y intervenir. Le poste de commandement du PC ORSEC et les équipes d’intervention seront basés en mairie. Vous trouverez ci-après les numéros utiles à garder à proximité, voire à enregistrer dans vos téléphones portables afin que vous puissiez réagir en cas d’urgence. Tenez vous informés de l’évolution de la situation au travers des médias officiels et respectez les consignes qui seront diffusées.



N’entreprenez pas de randonnée ou de balade qui pourrait vous isoler des moyens de secours. Les sols étant déjà bien gorgés d’eau arriveront vite à saturation, les radiers pourraient vite être submergés, des arbres se coucher et couper des routes, rendant difficile l’accès aux secours.