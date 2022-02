La grande Une Cyclone Batsirai : Le préfet fait le point

Jacques Billant précise les mesures toujours en cours dans le cadre de la phase de sauvegarde activée depuis 9 heures ce matin et détaille les travaux de remis en état en cours sur les réseaux routiers et de distribution d'eau, notamment. Par NP - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 12:31

La Réunion va encore connaître des précipitations importantes dans les prochains jours, annonce le préfet. Le préfet confirme que les établissements scolaires restent fermés vendredi et samedi.



Calamité agricole et catastrophe naturelle



Un arrêté de composition de l'enquête sur les calamités agricoles a été pris. "Le dossier sera rapidement déposé au ministère des Outre-Mer", assure le préfet de la Réunion.



Il ajoute que le processus accéléré de déclaration de catastrophe naturelle a été engagé. Les communes devront monter les dossiers pour qu'ils soient examinés le 8 février par le gouvernement.



Un homme électrisé par un câble à terre



Ce sont 60 interventions qui ont été réalisées depuis le début de l'épisode cyclonique. Un homme hospitalisé après avoir été électrisé par un câble à terre alors qu'il déblayait son terrain.



Naufrage du Tetra Star



"Je tiens à saluer le courage des équipes de secours terrestres et maritimes pour une opération périlleuse", déclare le préfet de La Réunion.



Il explique qu'il n'y a pas d'enjeu de pollution lié à l'échouage du Tetra Star et précise qu'il



Les centres d'hébergement ont accueilli 219 personnes. Ils devraient fermer dans les heures qui viennent. Les 6 centres de vie restent ouverts pendant la phase de sauvegarde.



Le point météo



Le cyclone Batsirai s'éloigne de La Réunion et se situe à environ 300 kilomètres de La Réunion. "Nous sommes sortis de la zone d'influence directe. Les conditions météo restent très mauvaises sur le département. Cela traduit des risques avec des fortes pluies vigoureuses toute la journée et la nuit à venir dans une atmosphère très humide", explique Emmanuel Cloppet, directeur de Météo France Réunion.



"Les vents faiblissent graduellement mais restent forts sur le Nord-Ouest de La Réunion, les Plaines et l'extrême Sud-Est de l'île. On peut encore y avoir des vents de plus de 100 km/h sur le littoral et localement plus dans les hauteurs", .



Le point sur les routes



Pas de perspective de réouverture de la Route du Littoral aujourd'hui : La houle est trop forte pour ouvrir sur les voies côté mer et des chutes de pierre se sont produites côté montagne. Une reconnaissance aérienne et terrestre doit avoir lieu.



La route de Cilaos reste fermée. Les travaux de dégagement vont être réalisés pendant une partie du week-end. Une voie va être libérée pour les secours.



Le Cap Lahoussaye est fermé. Une reconnaissance aérienne est prévue.



De nombreux arbres sont couchés sur les routes des hauts, à la Plaine, au Tampon.



Pour les routes départementales, il y a beaucoup d'impacts : une dizaine de secteurs fermés à la circulation.







Cyclone Batsirai : Le préfet fait le point



Covid à La Réunion : Le couvre-feu à 21h sera prolongé



Cyclone Batsirai : La route du Littoral n'ouvrira pas avant samedi



Cyclone Batsirai : Les prévisions météo pour cet après-midi