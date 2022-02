Cyclone - Batsirai Cyclone Batsirai : Le point sur les coupures d’eau à La Réunion

En raison des conditions météorologiques dégradées, de nombreux foyers sont concernés par des coupures d’eau. Retrouvez le point actualisé secteur par secteur. Par Sophie Fontaine - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 13:23

Le point de la régie des eaux de la Cirest sur la distribution de l’eau à La Plaine des Palmistes et à Sainte-Rose :



La Régie des Eaux de la CIREST informe ses abonnés de Sainte-Rose que ses équipes procèdent actuellement à la remise en service de ses installations. Des purges du réseau sont nécessaires avant que la distribution puisse se faire sur l’ensemble de la commune. La remise en eau se fera progressivement dans le courant de l’après-midi.



Pour La Plaine des Palmistes, suite aux vérifications en cours par nos agents (niveaux des réservoirs, des ressources et alimentation électrique), une remise en eau sera effectuée progressivement dans l’après-midi.



Ces problèmes d’alimentation électrique perturbent également l’accueil téléphonique de la Régie des Eaux, localisée à La Plaine des Palmistes. Les abonnés de Sainte-Rose et de La Plaine des Palmistes peuvent joindre les services de la régie au 0262 80 03 60. Les abonnés des autres communes de la CIREST sont invités à se rapprocher de nos délégataires, Cise Réunion ou Runéo.



Les équipes techniques sont mobilisées pour permettre la remise en eau dans les meilleurs délais, malgré les conditions météorologiques, notamment à La Plaine des Palmistes.





Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution



Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages (lavage, toilettes …).



Il vous est recommandé de faire bouillir l’eau au moins 3 minutes pour votre consommation ou d’utiliser de l’eau en bouteille. L’eau peut être utilisée pour les autres besoins domestiques (lavage, toilettes …).



La Régie des Eaux de la CIREST remercie ses abonnés de leur compréhension.







Le point de la CISE sur la distribution à Sainte Marie, Saint Benoit, Salazie, Saint André, Les Avirons



Le cyclone Batsiraï continue de s’éloigner de notre île.



Cependant, des coupures d’eau sont toujours d’actualité et nos agents sont mobilisés pour déboucher les captages et remettre en service les pompes hydrauliques dès que l’électricité sera rétablie.



Commune de Saint-Benoît



L’ensemble de la commune a de l’eau excepté le secteur suivant : Chemin Gazette Dès que l'électricité sera rétablie, nous relancerons les pompes.





Commune de Saint-André :



L’ensemble de la commune est alimenté en eau, exceptée, Sarabée

Le réduit

Route de Dioré

Route de Salazie

L’Hermitage Dès que l’alimentation électrique sera rétablie, nos équipes relanceront les pompes afin de permettre de réalimenter nos clients.



Commune de Salazie :



Toutes les lignes téléphoniques et électriques sont coupées. Nous avons deux agents qui sont présents sur le cirque mais, à ce jour, nous n’avons pas d’information sur la distribution d’eau.



Nous maintenons la distribution en eau sur l’ensemble du cirque (sous réserve de la disponibilité des captages) mais avec une qualité dégradée, les unités de potabilisation ne pouvant pas fonctionner.



Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.



Commune de Sainte-Marie



Les coupures en alimentation électrique empêchent le démarrage des pompes hydrauliques.



Les secteurs impactés sont : La Convenance

Ravine les Chèvres les Hauts

Les Cafés

Centre-Ville

Médar

Beaumont

Gaspard

Duparc

Rivière des Pluies

Grande Montée

Rue Desbassyns

Piton Cailloux

Moka

Route des Fleurs

Arthur Rimbaud

Et tous les secteurs environnants. Les équipes d’EDF sont sur le terrain afin de rétablir l’alimentation électrique le plus rapidement possible.



Une fois que les pompes auront redémarrées, il nous faudra remplir les réservoirs des chaînes de pompage avant que nous puissions réouvrir la distribution.



La distribution d’eau est interrompue sur les secteurs suivants : Montée Sano

Terrain Elisa

Chiendent

Ravine Coco Ces secteurs sont alimentés par les captages qui sont, à l’heure actuelle, bouchés.



Nos équipes sont en en cours d’intervention pour aller déboucher ceux-ci, sous réserve que cela soit possible en toute sécurité.



Commune des Avirons :



Suite à la remise en service de nos installations, la canalisation principale permettant de remonter l’eau vers le réservoir de Piton Rouge s’est cassée cette nuit.



Nos agents sont déjà en cours de réparation afin de limiter la coupure d’eau sur l’ensemble de la commune (excepté le Tévelave).



Nous vous tiendrons informés de l’avancement des travaux et de la remise en service de la distribution d’eau.



Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution



Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…).



Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.



Le site



Nous remercions de nos clients pour leur compréhension.



Toutes nos équipes sont mobilisées afin de procéder à la remise en service de la distribution d’eau.



