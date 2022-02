Cyclone Batsirai : Le point complet sur le réseau routier

SECTEUR NORD :

Réseau RN :

RN1 - Route du Littoral entre St Denis et La Possession : fermeture totale suite forte houle et pluies

RN102 portion comprise entre pont métallique de la rivière des Pluies et le giratoire de Gillot suite présence d'arbustes et végétation, chaussée dégagée

RN6 St Denis Boulevard Sud entre Butor et Moufia, arbres, végétations et massifs de panneau de signalisation sur chaussée. Dégagement en cours



Réseau RD :

RD41 Route de la Montagne, présence de petits éboulis et branches sur la chaussée sur tout l’itinéraire. Route fermée jusqu’à nouvel ordre



SECTEUR OUEST :

Réseau RN :

RN1A St Leu, Ravine des Sables, présence de sables sur chaussée, dégagement en cours

RN1 La Possession secteur Ravine des Lataniers, présence galets sur les voies cotés mer

RN1 St Paul Cambaie sens N/S, panneau sur voie de droite

RN1A St Paul secteur ancien Hôpital/Eglise, suite arbre sur chaussée, chaussée dégagée

RN1 St Paul / Tranchée Couverte sens N/S, bloc lumineux instable, intervention programmée

RN1A St Paul / Cap Lahoussaye fermée

RN1A St Paul chaussée Royale, beaucoup arbres sur chaussée, circulation impossible



Réseau RD :

RD5 St Paul Batardeau en place secteur Grande Fontaine. Route fermée au niveau du pont de la RN. Déviation possible par Plateau Caillou ou Bois de Nèfles

RD3 St Leu Route Hubert de Lisle PR 133 éboulis sur demi-chaussée circulation possible

RD15 St Leu Chemin Carlonette entre PR4 et PR5 arbres sur chaussée

RD4 St Paul / Radier Ravine du Bernica submergé



SECTEUR SUD :

Réseau RN :

RN5 Route de Cilaos totalement fermée à la circulation

RN3 St Pierre secteur Ligne des Bambous, arbre sur chaussée

RN1 St Pierre secteur Ravine Blanche, suite présence arbre, chaussée dégagée

RN3 le Tampon La Plaine des Cafres, câble électrique et téléphone sur chaussée

RN3 Le Tampon la plaine des Cafres beaucoup arbres sur chaussée, reconnaissance en cours

RN2 Petite Ile Manapany les Bas, câble électrique sur chaussée

RN3 entre St Pierre et le Tampon les 400, arbre sur chaussée, dégagement en cours

RN2 St Philippe arbres et des branchages sur la chaussée

RN2001 St Louis radier du Gol endommagé

RN2 Petite Ile secteur Grand Anse, câble électrique sur chaussée

RN5 St Louis La Palissade câble électrique sur chaussée, déviation par voiries communales



Réseau RD :

RD3 St Louis fermeture du Radier du Ouaki

RD36 Le Tampon Route Notre Dame de la Paix, arbre sur chaussée

RD20 Route des Makes, arbre sur chaussée



SECTEUR EST :

Réseau RN :

RN3 La Plaine des Palmistes Bras des Calumets, arbres sur chaussée, intervention en cours

RN3 St Benoit Rampes de l’Echo, arbres sur chaussée, intervention en cours

RN2002 St Benoit La Cabane, arbre sur chaussée, intervention en cours



Réseau RD :

RD48 Route de Salazie secteur Ilet Morin suite éboulis PR 13+500, route entièrement fermée à la circulation depuis le pont de la Rivière du Mât jusqu’à la Cayenne jusqu’à nouvel ordre