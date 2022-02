Cyclone Batsirai : Le point complet sur le réseau routier

SECTEUR NORD :

- RN1 - Route du Littoral entre St Denis et La Possession : fermeture totale à 19h ce mercredi 02/02 par mesure de sécurité suite forte houle et menace de fortes pluies



SECTEUR OUEST :

- Batardeau mis en place sur la RD5 St Paul secteur Grande Fontaine. Route fermée au niveau du pont de la RN. Déviation possible par Plateau Caillou ou Bois de Nèfles - Saint-Paul

- RN1A St Leu Ravine des Sables sens N/S, sable sur chaussée, circulation difficile



SECTEUR SUD :

- RN1005 Route de Cilaos radier fusible fermé jusqu’à nouvel ordre, déviation par Ilet Furcy

- RN5 Route de Cilaos fermeture totale à partir de 19h ce soir jusqu’à nouvel ordre

 RD3 Route Hubert Deliste St Louis prévision de fermeture du radier du Ouaki à partir de 19h



SECTEUR EST :

- RN2 à St Rose après le pont de la Rivière de l'Est des branchages sur la route en direction de Ste Rose. Circulation possible mais difficile.

- RN2 à Ste Suzanne sur la bretelle de sortie Franche Terre branche d'arbre sur la chaussée gênant pour la circulation intervention en cours.

- Suite à l’éboulis qui s’est produit sur la RD48 dans le secteur d’Ilet Morin, la Route de Salazie est entièrement fermée à la circulation, depuis le pont de la Rivière du Mât jusqu’à la Cayenne.