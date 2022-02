Revenir à la Rubrique CINOR Cyclone Batsirai : Le calme de l’intérieur du Port de Sainte-Marie





Au port de Sainte-Marie, ils ont pu constater un contraste saisissant entre l’extérieur et l’intérieur du port, ceci grâce aux travaux entrepris par la CINOR et réalisés depuis ces derniers mois.



En effet la vidéo prise ce matin montre un fort contraste entre l’importante houle en tête de digue du port et le calme à l’intérieur du port.



L’allongement de la digue ainsi que le talus d’amortissement réalisés dans le cadre des travaux du port ont permis de minimiser l’agitation à l’intérieur du port et de protéger ainsi les embarcations présentes et les installations portuaires.



L’extension de la digue ainsi que le talus d’amortissement permettent de sécuriser l’intérieur du port en cas de fortes houles.



Aucun dégât n'a donc été constaté et les équipes de la CINOR continuent à travailler sur la finalisation des travaux du Port.







