Cyclone Batsirai : Le Tampon se relève, les aides arrivent

Le maire du Tampon a poursuivi hier son inspection des dommages causés par Batsirai sur la commune. André Thien-Ah-Koon a accueilli lundi le président du Département puis Jean-François Salles, directeur académique adjoint des services de l'Éducation nationale, pour faire le point sur la situation dans sa commune après le passage du cyclone Batsirai. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 8 Février 2022 à 10:23

C'était le jour du bilan hier au Tampon. Le maire a fait le tour de la commune pour rencontrer les sinistrés, mais aussi s'assurer de la bonne reprise des cours dans les écoles du territoire.



André Thien Ah Koon a d'abord tenu à saluer le travail des collectivités : "C'est un bilan d'espoir parce qu'après ces journées et ces nuits difficiles où mes collègues du Conseil départemental et le personnel administratif ont mené le combat ensemble, le cyclone s'éloigne et nous arrivons à la conclusion. C'est une satisfaction contenue, car l'espoir nous est possible que l'avenir soit meilleur."



Les pertes agricoles



"Le Département et l'État mettront tout en œuvre pour répondre aux attentes des agriculteurs et de nos éleveurs qui ont tout perdu. Le président Cyrille Melchior et moi-même mettons en commun nos moyens pour les aider", explique André Thien Ah Koon.



Le maire du Tampon évoque une perte de 140.000 litres de lait pour les éleveurs sur la commune. "La réparation des routes sera faite au plus vite pour que la collecte de lait puisse se faire", assure-t-il.



9 écoles fermées à la reprise



Après la visite d’une exploitation agricole aux côtés de Cyrille Melchior, le maire du Tampon s’est rendu à l’école Antoine Lucas en compagnie de Jean-François Salles, directeur académique adjoint des services de l’Éducation nationale, et de Xavier Garcia, inspecteur de l'Éducation nationale.



Le maire et les représentants du rectorat ont salué le travail et le dévouement des agents qui ont permis d’accueillir les élèves dans de bonnes conditions.



Neuf écoles de la commune étaient toujours fermées hier, notamment l’école maternelle de Terrain Fleury - les établissements scolaires les plus touchés étant deux des lycées de la ville.



"Globalement, les écoles ont plutôt bien été épargnées. Ce ne sont pas les écoles qui ont été touchées, c’est l’approvisionnement en eau en général. Que ce soit Petite-Île, Saint-Joseph ou le Tampon, c’est le manque d’électricité qui a empêché que les pompes puissent approvisionner en eau. Et sans eau, une école n’ouvre pas", explique Jean-François Salles.



Un problème résolu puisque toutes les écoles de la commune ont pu accueillir les élèves ce mardi matin.





