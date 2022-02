Cyclone Batsirai : La réouverture des écoles est prévue lundi

Jacques Billant s'est exprimé ce jeudi matin et a listé les dégâts causés par le passage du cyclone tropical intense Batsirai qui transite actuellement à environ 200 kilomètres de La Réunion. Le préfet a annoncé que les établissements scolaires resteront fermés vendredi."Nous ne prévoyons pas un retour à l'école demain matin pour des raisons évidentes de sécurité", a-t-il déclaré.Le plus haut représentant de l'Etat à La Réunion a notamment rappelé que de nombreux établissements scolaires avaient été mobilisés par les mairies pour servir de centres d'hébergement.Le préfet a ajouté qu'une reconnaissance sera effectuée pour mesurer les éventuels dégâts causés par le cyclone Batsirai. "Il s'agira ensuite d'intervenir pour s'assurer du bon état des établissements et vérifier si la cantine peut redémarrer." Et de conclure : "Le retour à l'école se fera lundi."