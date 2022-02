Cyclone Batsirai : La Réunion passe en alerte orange à partir de mercredi à 6h

Dans ce cadre, les établissements scolaires, les crèches, les accueils périscolaires et les accueils collectifs de mineurs n’accueilleront pas d’enfants pendant au moins les journées de mercredi 2 et jeudi 3 février. Les élèves internes qui n’auront pas pu regagner leur domicile ce soir le feront dès demain matin dans le cadre d’une organisation mise en place par les chefs d’établissement concernés

Il est conseillé :

de se tenir informé régulièrement sur l’évolution du phénomène en suivant les prévisions météorologiques à la radio ou à la télévision ou sur les répondeurs de Météo France 08.92.68.08.08 pour les prévisions météorologiques et le point cyclone au 08.97.65.01.01 ;

de mettre à l’abri ou d’arrimer tout ce qui est susceptible d’être emporté par le vent ;

de fermer fenêtres et volets ;

d’éviter les déplacements inutiles ;

de ne pas franchir les radiers inondés, de ne pas s’aventurer en mer ou en randonnées ;

de prévoir son ravitaillement (eau, nourriture, bougies, piles…) au cas où la situation appellerait le déclenchement de l’alerte rouge ;

de s’assurer de connaître le numéro du centre d’hébergement le plus proche de son domicile en contactant sa mairie de résidence ;

; de contacter son établissement de santé habituel pour les personnes qui suivent un traitement médical, en particulier les insuffisants rénaux et les insuffisants respiratoires ;

de préparer une évacuation éventuelle.

. Il maintient son cap sur une trajectoire en direction du Sud-Ouest et devrait s’intensifier progressivement dans les heures à venir pour devenir cyclone tropical (vents supérieurs à 118 km/h), voire un cyclone tropical intense (vents supérieurs à 166 km/h).Le système dépressionnaire devrait se situer au plus près de La Réunion dans la nuit de mercredi à jeudi ou jeudi matin (entre 00h et 06h) et devrait passer(plus ou moins 100 km compte tenu de l'incertitude à ce jour). Il occasionnera de la forte houle, des vents violents et des pluies intenses.La dégradation des conditions météorologiques s’amorceraEn conséquence, le préfet a décidé de déclencherLa vie économique de l’île n’est pas interrompue par le niveau orange de l’alerte cyclonique. Néanmoins, les employeurs sont invités à prendre en compte cette alerte et à limiter autant que possible les déplacements de leurs collaborateurs et salariés.Le niveau d’alerte rouge «on se confine» sera déclenché en fonction de l’évolution de la situation.*ORSEC : organisation de la réponse de sécurité civile