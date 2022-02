La grande Une Cyclone Batsirai : La Réunion ne sera plus en alerte rouge à 9h

Le préfet a confirmé tôt ce matin sa décision de lever l'alerte rouge à 9h pour entrer en phase de sauvegarde au regard de l'éloignement progressif du cyclone Batsirai. Par NP - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 06:13

Le communiqué de la préfecture :



Levée de l’alerte Rouge et déclenchement de la phase de sauvegarde du dispositif spécifique ORSEC* Cyclones à 09h00 ce vendredi 04 février 2022



Poursuivant lentement son éloignement, le cyclone tropical intense Batsirai est situé à 05h00 à 250 km au nord-ouest du territoire réunionnais.



Le préfet de La Réunion a décidé de lever l’alerte «rouge» du dispositif spécifique ORSEC* Cyclones à compter de ce vendredi 04 fevrier 2022 à 09h00.



En raison des conditions météorologiques encore dégradées toute la journée et des conséquences du passage du cyclone qui présentent encore des dangers, la phase de sauvegarde du dispositif spécifique ORSEC* Cyclones est déclenchée.



Cette phase de sauvegarde s’accompagne du maintien d’un certain nombre de mesures destinées à préserver la sécurité de la population, qui seront précisées par le Préfet d’ici 09h00.