La grande Une Cyclone Batsirai : La Réunion est en alerte orange

L'alerte orange cyclonique est en vigueur depuis ce mercredi matin à 6 heures. Voici les conséquences de l'activité de ce niveau d'alerte. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 2 Février 2022 à 06:03

Déclenchement du niveau « orange » du dispositif spécifique ORSEC* Cyclones : « Je me prépare »



Le cyclone Batsirai se situe actuellement à 420 km du territoire. Il maintient son cap sur une trajectoire en direction du Sud-Ouest et devrait s’intensifier progressivement dans les heures à venir pour devenir cyclone tropical (vents supérieurs à 118 km/h), voire un cyclone tropical intense (vents supérieurs à 166 km/h).



Le système dépressionnaire devrait se situer au plus près de La Réunion dans la nuit de mercredi à jeudi ou jeudi matin (entre 00h et 06h) et devrait passer à environ 200 km au nord de La Réunion (plus ou moins 100 km compte tenu de l'incertitude à ce jour). Il occasionnera de la forte houle, des vents violents et des pluies intenses.



La dégradation des conditions météorologiques s’amorcera dès le mercredi 2 février en fin de matinée.



En conséquence, le préfet a décidé de déclencher le niveau orange « je me prépare » du dispositif spécifique ORSEC* Cyclones à compter du mercredi 2 février à 6h00. Dans ce cadre, les établissements scolaires, les crèches, les accueils périscolaires et les accueils collectifs de mineurs n’accueilleront pas d’enfants pendant au moins les journées de mercredi 2 et jeudi 3 février. Les élèves internes qui n’auront pas pu regagner leur domicile ce soir le feront dès demain matin dans le cadre d’une organisation mise en place par les chefs d’établissement concernés .



La vie économique de l’île n’est pas interrompue par le niveau orange de l’alerte cyclonique. Néanmoins, les employeurs sont invités à prendre en compte cette alerte et à limiter autant que possible les déplacements de leurs collaborateurs et salariés.



Le niveau d’alerte rouge «on se confine» sera déclenché en fonction de l’évolution de la situation.



Il est conseillé : de se tenir informé régulièrement sur l’évolution du phénomène en suivant les prévisions météorologiques à la radio ou à la télévision ou sur les répondeurs de Météo France 08.92.68.08.08 pour les prévisions météorologiques et le point cyclone au 08.97.65.01.01 ;

de mettre à l’abri ou d’arrimer tout ce qui est susceptible d’être emporté par le vent ;

de fermer fenêtres et volets ;

d’éviter les déplacements inutiles ;

de ne pas franchir les radiers inondés, de ne pas s’aventurer en mer ou en randonnées ;

de prévoir son ravitaillement (eau, nourriture, bougies, piles…) au cas où la situation appellerait le déclenchement de l’alerte rouge ;

de s’assurer de connaître le numéro du centre d’hébergement le plus proche de son domicile en contactant sa mairie de résidence ;

; de contacter son établissement de santé habituel pour les personnes qui suivent un traitement médical, en particulier les insuffisants rénaux et les insuffisants respiratoires ;

de préparer une évacuation éventuelle. Numéros de téléphones utiles: SAMU 15 ou 112 en cas de difficultés, Pompiers 18, Police et Gendarmerie 17

*ORSEC : organisation de la réponse de sécurité civile . Il maintient son cap sur une trajectoire en direction du Sud-Ouest et devrait s’intensifier progressivement dans les heures à venir pour devenir cyclone tropical (vents supérieurs à 118 km/h), voire un cyclone tropical intense (vents supérieurs à 166 km/h).Le système dépressionnaire devrait se situer au plus près de La Réunion dans la nuit de mercredi à jeudi ou jeudi matin (entre 00h et 06h) et devrait passer(plus ou moins 100 km compte tenu de l'incertitude à ce jour). Il occasionnera de la forte houle, des vents violents et des pluies intenses.La dégradation des conditions météorologiques s’amorceraEn conséquence, le préfet a décidé de déclencherLa vie économique de l’île n’est pas interrompue par le niveau orange de l’alerte cyclonique. Néanmoins, les employeurs sont invités à prendre en compte cette alerte et à limiter autant que possible les déplacements de leurs collaborateurs et salariés.sera déclenché en fonction de l’évolution de la situation.*ORSEC : organisation de la réponse de sécurité civile