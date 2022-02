Cyclone Batsirai : La Réunion en alerte rouge, le préfet fait le point

Le préfet de La Réunion a d'abord salué le respect du confinement par les Réunionnais durant cette nuit passée en alerte rouge. Il annonce qu'aucun décès lié à la violation de cette mesure n'est à déplorer.



1.000 personnels sont mobilisés durant l'alerte rouge. 25 interventions ont été menées dans la nuit. 12 personnes ont été légèrement blessées dont une famille victime d'une intoxication au gaz et un pompier électrifié. Une victime est aussi tombée d'un toit.



La route du Littoral ne rouvrira pas à brève échéance



Sur le réseau routier, 3 grands axes sont fermés : la route du Littoral, la route de Salazie et la route de Cilaos.



Le préfet explique que la Route du Littoral ne sera pas rouverte dès la fin de l'alerte rouge : "Une partie de la journée de demain sera consacrée à la reconnaissance. Donc, pas de réouverture à brève échéance."



Des difficultés pour les Réunionnais



De nombreux Réunionnais connaissent encore des difficultés. EDF recense encore 36.000 clients privés d'électricité ce matin.



Les Avirons, Saint-Leu, L'Etang-Salé, Sainte-Suzanne, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Louis, Cilaos, Bras-Panon et La Plaine des Palmistes sont les communes les plus touchées.



Des coupures d'eau préventives sont organisées, 30.000 personnes sont concernées.



Par ailleurs, 10.000 foyers sont impactés par des problèmes liés à la téléphonie et à Internet.



Risque de crues



"Le plus gros des précipitations est à venir", précise le préfet. Six cours d'eau sont en vigilance jaune : La rivière Saint-Denis, rivière des Roches, rivière des Marsouins, rivière Langevin, rivière des Remparts et la Ravine Blanche. La vigilance orange pourrait être déclarée dans la journée.