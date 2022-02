A la Une . Cyclone Batsirai : Fin de l'alerte rouge envisagée vendredi à 9 heures

La préfecture de La Réunion confirmera cette décision vendredi à 6 heures. Par NP - Publié le Jeudi 3 Février 2022 à 18:30

Levée de l'alerte rouge envisagée vendredi à 9h (confirmation à 6h)



La situation va se dégrader dans les prochaines heures. La première partie de nuit devrait être agitée. Le préfet prévoit cependant la levée de l'alerte rouge vendredi à 9 heures, compte tenu des prévisions d'éloignement du cyclone Batsirai.



La préfecture confirmera ou non sa décision vendredi à 6 heures .



Dégradation des conditions météo ce soir



"Nous vivons les conditions les plus mauvaises depuis le début de l'épisode", explique le directeur de Météo France Réunion.



Les pluies, la houle et les vents forts devraient être encore plus puissants dans les prochaines heures.



Pas d'école



Comme annoncé à la mi-journée, le préfet confirme que les établissements scolaires, les crèches et centres d'accueil pour mineurs restent fermés.



Quand rouvrira l'aéroport ?



Les vols pourront reprendre vendredi à 9 heures au moment de la levée de l'alerte rouge si elle est confirmée (à 6 heures).



Les vols au départ de la métropole pourront s'envoler. Si les vents sont encore trop forts, les avions seront déroutés vers Maurice.



L'aéroport Roland Garros rouvrira à vendredi à 10 heures si le préfet confirme la fin de l'alerte rouge.





Les difficultés



Les secours sont intervenus à 38 reprises depuis le début de l'épisode cyclonique.



219 personnes sont actuellement pris en charge dans les centres d'hébergement.



La route de la Montagne s'ajoute à la liste des axes routiers fermés.



43.634 foyers sont encore privés d'électricité.



7 cours d'eau sont placés en vigilance jaune, ils passeront au niveau orange dans les prochaines heures.