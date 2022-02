A la Une .

Cyclone Batsirai : Fermeture des centres de formation de la CMA

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat annonce que ses 5 centres de formation (URMA) seront fermés aux apprentis et aux jeunes en prépa-apprentissage à partir de mercredi et jusqu'à nouvelle ordre. L'activité de la formation continue et maintenue jusqu'à l'annonce de l'alerte rouge.