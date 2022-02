Cyclone Batsirai : Fermeture de l'aéroport de Roland Garros à 15h

En conséquence, les vols au départ et à l’arrivée pour la journée du mercredi 02 février 2022 ont été modifiés et avancés et les opérations aériennes sur l’aéroport La Réunion Roland Garros sont suspendus à 15h ce jour et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Air France, Air Austral ont déjà annoncé la modification des vols.

Le Poste de Commandement Opérationnel Aéroport est composé des représentants de :• la DSAC-OI (Direction de la Sécurité́ de l’Aviation Civile de l’Océan Indien)• la SNA-OI (Service de la Navigation Aérienne de l’Océan Indien)• l’ARRG (Aéroport de la Réunion Roland Garros)• la PAF (Police Aux Frontières)• la BGTA (Brigade de Gendarmerie du Transport Aérien)• les chefs d’escale des compagnies aériennes desservant l’île de La Réunion et les assistants en escaleLe Poste de Commandement Opérationnel Aéroport est en lien constant avec le Centre Opérationnel de Préfecture et a pour mission d’organiser la gestion de l’exploitation des installations aéroportuaires (pour le public, les passagers, les aéronefs et les personnels de la plateforme) et des mouvements aériens, en amont et en aval du passage d’un phénomène cyclonique.Nous invitons les passagers à se rapprocher de leur compagnie aérienne pour toute information sur leurs vols.