Cyclone Batsirai : Et pendant ce temps-là, il fait beau dans l'Ouest

La Réunion est actuellement en alerte rouge cyclonique. Le cyclone tropical intense Batsirai se situe à environ 200 kilomètres de nos côtes et transite lentement au Nord de notre île.Des vents de plus de 150 km/h sont attendus dans les hauteurs de La Réunion ce jeudi. Les pluies pourront être localement "exceptionnelles". Les secteurs Ouest et Sud-Ouest devraient être relativement épargnés, selon Météo France.C'est pour l'instant le cas, comme le montrent ces images :