Cyclone Batsirai : Encore 10.000 foyers privés d'électricité

EDF fait le point sur la situation à La Réunion ce mercredi à 18 heures : jusqu'à 28.000 foyers ont été privés d'électricité dans la journée. 10.000 sont encore concernés par des pannes. Par Sophie Fontaine - Publié le Mercredi 2 Février 2022 à 18:37

Cyclone tropical intense BATSIRAI EDF : point de situation à 18h00 mercredi



Le cyclone tropical intense Batsiraï a commencé sa progression vers La Réunion. Des coupures de courant ont déjà été constatées dans certains secteurs de l’île, dans des proportions plus notables dans le Sud, notamment au Tampon, à Saint-Joseph et à Petite-Ile. Les autres communes touchées sont : Les Avirons, Saint-Leu, Etang-Salé, Sainte-Suzanne, Saint-André, Saint-Benoit et Saint-Denis.



La dégradation des conditions météorologiques au cours de la journée a impacté 28.000 clients. Grâce à la mobilisation des équipes d’EDF et des entreprises partenaires, 18.000 clients ont été réalimentés et 10.000 sont en cours de dépannage.



Le prochain point de situation est prévu jeudi matin, vers 7h00.



EDF à La Réunion rappelle qu’il ne faut en aucune manière s’approcher ou toucher un câble tombé à terre en raison des risques d’électrocution.



Pour signaler une situation d’urgence, présentant un risque à la personne, contacter le service dépannage : 0800 333 974





En cas de cyclone, il est important de suivre quelques conseils

Évitez de stocker des denrées périssables dans le réfrigérateur ou le congélateur



Suivant la nature des intempéries, la coupure d’électricité peut durer de quelques minutes à plusieurs jours. En cas de coupure, évitez d’ouvrir trop souvent le réfrigérateur ou le congélateur pour limiter la déperdition du froid.



Respectez les règles de sécurité



Isolez les appareils électriques de l’humidité



N’utilisez pas d’appareils électriques si vous avez les mains humides ou les pieds dans l’eau



Protégez les appareils électriques



Débranchez les appareils électroménagers, les ordinateurs, les téléviseurs, les téléphones, etc. Vous éviterez ainsi tout dommage lié aux variations de tension pouvant survenir lors du rétablissement de l’alimentation en électricité



Ne laissez qu’un point lumineux activé pour être averti du retour de l’électricité



Si les ampoules éclairent trop fort (surtension) ou trop faiblement (sous-tension) une fois l’électricité rétablie, évitez de brancher les appareils électroménagers et prévenez immédiatement EDF.

