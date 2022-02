Cyclone - Batsirai Cyclone Batsirai : 57.600 foyers privés d'électricité ce jeudi soir

EDF fait le point sur la situation à La Réunion ce jeudi à 18h :

Par Sophie Fontaine - Publié le Jeudi 3 Février 2022 à 18:31

Le passage du cyclone tropical Batsirai au large de La Réunion a provoqué d’importants dégâts sur le réseau électrique privant d’électricité ce soir 57 600 clients.



42 400 clients ont été réalimentés en moins 24h grâce à des manœuvres de réalimentation à distance effectuées par les équipes d’EDF.



En cette fin de journée, la situation météorologique s’est dégradée entraînant des coupures supplémentaires.



Depuis le début du passage du cyclone sur l’île, ce sont 100 000 foyers qui ont été impactés.



Le diagnostic initial a révélé d’importants dégâts sur les lignes de moyenne et basse tension qui nécessiteront de très nombreuses interventions au niveau du réseau électrique.



EDF à la Réunion rappelle qu’il ne faut en aucune manière s’approcher ou toucher un câble tombé à terre en raison des risques d’électrocution.



Le prochain point de situation est prévu ce vendredi, vers 6h30.



Pour signaler une situation d’urgence, présentant un risque à la personne, contacter le service dépannage : 0800 333 974



