Cyclone Batsirai : 42.000 foyers privés d'électricité

EDF fait le point sur la situation à La Réunion ce jeudi à 11h : Par Sophie Fontaine - Publié le Jeudi 3 Février 2022 à 11:35

EDF : point de situation jeudi 3 février 2022 à 11h



Le cyclone tropical intense Batsiraï touche actuellement La Réunion. Toutes les communes du territoire sont impactées.



42.000 de nos clients sont actuellement privés d’électricité (10% de nos clients). Depuis le début des dégradations des conditions météorologiques liées au passage du cyclone Batsirai sur le territoire 74 000 clients ont connu des difficultés d’alimentation en électricité. Grâce à la mobilisation des équipes EDF, 32 000 clients ont pu être réalimentés via des manœuvres à distance.



Le prochain point de situation est prévu ce jeudi, vers 18h.



EDF à La Réunion rappelle qu’il ne faut en aucune manière s’approcher ou toucher un câble tombé à terre en raison des risques d’électrocution.



Pour signaler une situation d’urgence, présentant un risque à la personne, contactez le service dépannage : 0800 333 974.



