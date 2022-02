Société Cyclone Batsirai : ​Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dans 20 communes

Par arrêté publié au journal officiel du 13 février 2022, vingt communes de La Réunion ont fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle suite aux inondations et coulées de boue survenues du 2 au 4 février 2022. Par NP - Publié le Mardi 15 Février 2022 à 08:29

Les communes concernées sont les suivantes : Les Avirons, Cilaos , Entre-Deux, L’Etang-Salé, Petite-Ile, La Plaine-des-Palmistes, Le Port, La Possession , Saint-Benoît, Saint-Denis, Sainte-Rose, Saint-Joseph, Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Paul, Saint-Philippe, Saint-Pierre, Salazie, Le Tampon (Le) et Trois-Bassins.



Ces communes ont fait l’objet d’une procédure accélérée. Une nouvelle commission se réunira le 8 mars afin d’examiner les compléments d’expertises apportés pour les communes de Sainte-Marie, Sainte Suzanne, Bras-Panon et Saint-André. Cette commission étudiera également les demandes liées à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle lié au vent cyclonique et à la houle et submersion marine.



Les personnes et les sociétés ayant subi des dommages bénéficient d’un délai de 10 jours à compter de la date de la publication de l’arrêté pour faire parvenir à leur compagnie d’assurance un état de leurs pertes. Les mairies concernées devront faire connaitre ces dispositions à leurs administrés.





