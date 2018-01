Cyclone Ava: Pertes de contrôle et sorties de route en série

En raison des conditions météorologiques dégradées, la circulation sur le réseau routier réunionnais se fait difficilement. Ce vendredi matin, plusieurs pertes de contrôle et sorties de route sont à signaler sur les chaussées mouillées. Aucun blessé grave ne serait à déplorer.



Après avoir perdu le contrôle de son véhicule, un automobiliste a atterri dans le fossé à la Plaine des Cafres dans le sens montant.



D'autres accidents se sont produits du coté de St-André, Petit Bazar, mais aussi sur la route des Tamarins et à St-Joseph. La plus grande prudence est recommandée.