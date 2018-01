La grande Une Cyclone Ava: La vigilance fortes pluies reconduite





En marge du cyclone tropical Ava , de nouvelles bandes périphériques abordent encore la Réunion en cette fin de nuit. Ce matin, les averses, localement orageuses pourraient être moins fréquentes, mais continueront d'affecter l'ensemble de l'île, particulièrement les zones Nord, Est et Sud-Est placées en Vigilance. Un bulletin suivi au moins jusqu'à 12H ce vendredi.Cette situation devrait perdurer plusieurs jours, augmentant les cumuls de pluies déjà conséquents sur ces régions avec plus de 300 mm relevés depuis le début de l'épisode sur une large moitié nord-est de l'île.Pour information : il a été recueilli en 12h (entre 17h hier et 05h ce matin) : 176 mm au Volcan, 143 mm à Belouve, 115 mm au Baril, 103 mm à La Nouvelle, 89 mm à Cilaos, 83 mm à Gillot, 107 mm à La Pointe du Gouffre. N.P Lu 2505 fois