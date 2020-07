Revenir à la Rubrique CIVIS CycloCIVIS 2020 : 10ème édition de la montée de Cilaos





Deux formats sont proposés cette année :



Une course de 15 km depuis le tunnel de Peter Both jusqu'au stade de Cilaos. La seconde course de 45 km, avec la mythique montée de Cilaos, se déroulera entre Saint--Pierre et le stade de Cilaos.

2 PARCOURS : 45 km, 15 km.

Itinéraire 15 km Départ : Tunnel P.BOTH RN 5 Route de Cilaos, Arrivée au stade de CILAOS.

Itinéraire 45 km Départ : St-Pierre Boulevard Hubert de Lisle,

rond point COTRANS direction Bois d’Olive à droite Chemin Badamier,

D38 à gauche, rond point de la Pharmacie à droite D26, à gauche D3

A droite RN 5 Route de Cilaos, Arrivée au stade de CILAOS.



SECURITE : casque obligatoire, respect du code de la route, parcours fléché.



HORAIRES : Départ 8h00.



RAVITAILLEMENT : côté droit de la route. Ravitaillements : Départ, 2ème tunnel, arrivée.



EMARGEMENT : 15€ 15 km, 25€ 45 km.



CATEGORIE : à partir de 15 ans sur 45 km, libre sur 15 km.



RECOMPENSES : Chaque concurrent gagnera un t-shirt + bidon, sandwich à l’arrivée.

Cérémonie des récompenses à 12h à Cilaos.

3 premiers des catégories suivantes : scratch, dames, vétérans, juniors, cadets, non licenciés : trophée + médailles + bons d’achats.



REGLEMENT : FFC



INSCRIPTIONS :

