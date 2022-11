Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Cyclo rando : Saint-Paul engagée contre le cancer La 1ère édition de la cyclo-rando se déroulera le dimanche 13 novembre 2022 à Saint-Paul. La Conseillère Municipale déléguée à la politique de prévention Santé, Laëtitia LEBRETON, et les membres de l’association organisatrice, Les Moustaches à vélo, présentent cet événement à la Maison LÉPINAY, située près de l’Hôtel de Ville de Saint-Paul.



Cyclo rando : Saint-Paul s’engage contre le cancer

L’occasion pour les élus du Conseil Municipal de dire la fierté de la Ville d’accueillir pour la première fois sur son territoire cette Cyclo Rando organisée par les Moustaches à vélo en partenariat avec Saint-Paul, terre solidaire et inclusive.

C'est un honneur également pour Saint-Paul, également labellisée Ville Santé par l'Organisation Mondiale de la Santé, de proposer une telle manifestation (voir le



La Ville de Saint-Paul, également labellisée Territoire Vélo et Ville active et sportive, favorise fortement la promotion des mobilités douces depuis plus de deux ans. Tout un travail a été entrepris dans ce domaine.



Le Conseil Municipal vient de valider le doublement du montant de l’aide à l’acquisition de Vélo à assistance électrique (de 200 à 400 euros soit un total de 800 euros avec l’aide de l’État qui est cumulable). Le marché pour le déploiement de vélo, scooter et trottinettes électriques à Saint-Paul, mais aussi à Saint-Gilles-les- Bains vient aussi d’être attribué.



Cette nouvelle offre sera effective au premier semestre 2023. Dans le domaine de la Santé, cette Cyclo Rando s’inscrit dans une grande cause qui nous tient à cœur à Saint-Paul. Il s’agit de la lutte contre toutes les formes de cancer, y compris contre les cancers masculins. C’est aussi un clin d’œil à la marée rose Odysséa qui déferlera ce week-end à l’Étang Salé pour lutter contre le cancer du sein.



La Cyclo Rando permettra également de rendre un hommage particulier à un des anciens membres des Moustaches à vélo, malheureusement décédé d’un cancer de la prostate à l’âge de 62 ans. Michel ARNAUD, infirmier-anesthésiste, est disparu en octobre 2021.



Michel ARNAUD était très engagé dans le milieu associatif et humanitaire. C’était un grand amoureux du vélo. Les Moustaches à vélo ont eu la belle idée de structurer la manifestation autour du vélo et grâce à la moustache désormais le symbole de la prévention des cancers au masculin.

Sensibiliser à la lutte contre les cancers

Cette opération s’inspire du mouvement international MOVEMBER. Pour rappel, chaque année, en novembre, les hommes sont invités à se laisser la moustache pour sensibiliser l’option publique à ces différentes problématiques de santé.



Cette mobilisation commune contribuera à donner de l’information. C’est le sens du Village Santé installé sur le front de mer le 13 novembre. Une nouvelle fois, la Karavan Santé de la Ville de Saint-Paul effectuera le déplacement. Le public viendra rencontrer les acteurs de la santé.



Cette manifestation solidaire incarne des valeurs de partage, d’entraide et de convivialité. Toutes les sommes récoltées par les cyclo randos ou par le défi seront intégralement reversées aux associations de malades ou de recherche contre les cancers au masculin. S’engager dans une telle cause, c’est un devoir pour Saint-Paul, Ville Santé.



Une société responsable digne de son nom a l’impérieuse nécessité de prendre soin de toute sa population. Chaque Saint- Pauloise et chaque Saint-Paulois figurent au centre des préoccupations de la Municipalité.

La santé considérée comme un enjeu capital

Une société réunionnaise solide doit pouvoir s’appuyer sur ses deux jambes. Et ces deux jambes, véritables piliers, sont l’éducation mais aussi la santé. Sans ces deux éléments moteurs, rien n’est possible. Seules la santé et l’éducation permettent à une société de tenir debout et d’avancer.



C’est pourquoi à Saint-Paul, la santé est considérée comme un enjeu capital. C’est un axe central du projet de mandature. Les politiques menées en la matière érigent l’épanouissement humain comme une priorité. La Ville, terre solidaire et inclusive, est devenue la première commune d’Outre-mer à proposer une Mutuelle Communale Solidaire.



Saint-Paul est la deuxième ville de France de plus de 100 000 habitants à proposer cette offre inédite et innovante. La Mutuelle Communale représente une mesure de justice sociale allant bien au-delà des compétences obligatoires d’une mairie. Le droit à la Santé constitue un droit fondamental. Le progrès social est une valeur cardinale.



La crise sanitaire le rappelle avec force : la santé joue un rôle primordial. Il faut la préserver. Il est fondamental que la santé soit accessible à toutes et à tous. Par ailleurs, Saint-Paul a été l’une des premières villes de La Réunion à se doter d’un Contrat Local de Santé (CLS). En 2022, le CLS de deuxième génération sera lancé et une deuxième Maison de Santé ouvrira. Ces mesures traduisent l’ambition de la Ville en matière de santé. 