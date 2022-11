A la Une . Cycliste mortellement percuté à St-Louis: Le conducteur de 20 ans avait consommé de l'alcool et du zamal

Dimanche 20 novembre dernier, un cycliste était mortellement percuté par un automobiliste. Celui-ci était alcoolisé et sous l'emprise des stupéfiants au moment du choc. Il a été placé en garde à vue et devra répondre de ses actes prochainement devant un tribunal. Par La Rédaction - Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 à 08:14





Ce dimanche 20 novembre, un cycliste âgé de 40 ans était percuté par une 307 blanche sur l'ancienne route nationale de St-Louis. L'automobiliste de 20 ans avait terminé sa course dans le fossé bordant un champ de canne. L'homme à vélo avait perdu la vie dans ce choc mortel alors que le conducteur était blessé et conduit à l'hôpital dont il est désormais sorti. Les analyses ont révélé qu'il se trouvait sous l'effet conjugué de l'alcool et des stupéfiants. A l'issue des soins délivrés au CHU, il a été placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie et devra répondre prochainement devant le tribunal correctionnel de St-Pierre d'homicide involontaire aggravé par deux circonstances.